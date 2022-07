Cours de fitness – mini golf

2022-09-13 – 2022-09-13 Venez profiter d’un cours de fitness avec l’association Gym Volontaire de Capbreton. Venez retrouver Marjorie pour un rendez-vous régulier ou pour une simple rencontre. Gym douce, cuisses-gainage sangle abdominale, assouplissement circuit cardio ou renforcement musculaire global … choisissez le jour en fonction du contenu de votre cours, elle s’occupera du reste.

Au coeur de Capbreton, dans le cadre verdoyant, prenez soin de vous dans la bonne humeur.

tarifs : 7€ le cours / 35€ les 6 séances

dernière mise à jour : 2022-07-26

