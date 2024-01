Cours de dessin pour adultes : la vie d’atelier Institut Giacometti Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 21 mars 2024

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 14 mars 2024

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 08 février 2024

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 01 février 2024

de 18h30 à 21h00

.Public adultes. payant

Tarif : 40€

Venez apprendre le dessin à l’Institut Giacometti !

Les cours du soir sont des temps forts dédiés à la vie d’atelier au cours desquels, Maryline Genest, formée à l’École nationale supérieure des Beaux-arts, propose aux participants d’explorer le processus créatif.

Au fur et à mesure des séances hebdomadaires le public explore diverses techniques graphiques et picturales pour se familiariser progressivement au dessin, traversé par les notions de plein et de vide, d’espace, de la lumière, mais aussi du vivant, du geste incomplet, raté… Autant de notions qui ont traversé Alberto Giacometti dans l’élaboration de son œuvre.

Nos cours de dessin sont adaptés à tous les niveaux.

Le matériel d’art plastique est fourni.

Giacometti Lab (9 rue Victor-Schoelcher; 75014 Paris)

Les jeudis d’octobre 2023 à juin 2024 de 18h30 à 21h

Prochaines dates : 1er février – 8 février 2024 – 7 mars 2024 – 14 mars 2024 – 21 mars 2024 – 25 avril 2024

Découvrez notre programmation d’ateliers et cours pour adultes sur notre page web !

Nos ateliers et cours sont des temps de recherches et d’expériences sensorielles, individuels ou collectifs pour tous les âges. Ils plongent les participants dans un processus créatif, encouragent le geste et le plaisir de faire, de découvrir des techniques et d’acquérir des connaissances.

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

© Fondation Giacometti