Cours de dessin pour adultes : Dessin d’après modèle-vivant dans l’Institut Giacometti Institut Giacometti Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 25 mai 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 27 avril 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 02 mars 2024

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. payant

Tarif : 60€

Venez découvrir le dessin d’après modèle-vivant au cœur de nos collections !

L’Institut Giacometti accueille un samedi par mois une forme inattendue de création dans ses espaces d’exposition. Maryline Genest, formée à l’École nationale supérieure des Beaux-arts, propose aux participants de dessiner dans les espaces des « corps à l’œuvre ».

Des modèles vivants professionnels, posent vêtus dans l’espace d’exposition. Sur l’initiative de Maryline, ces modèles construisent par leur tenue et leur pose un dialogue avec les œuvres et le sujet de l’exposition. Cet atelier est une ode au temps d’observation pour saisir les principes du modèle dans l’espace puis celui du dessin, amateur ou initié.

Institut Giacometti (5 rue Victor-Schoelcher; 75014 Paris)

Un samedi par mois d’octobre 2023 à juin 2024 de 10h à 13h.

Prochaines dates : 27 janvier 2024 – 2 mars 2024 – 27 avril 2024 – 25 mai 2024 – 22 juin 2024

Découvrez notre programmation d’ateliers et cours pour adultes sur notre page web !

Nos ateliers et cours sont des temps de recherches et d’expériences sensorielles, individuels ou collectifs pour tous les âges. Ils plongent les participants dans un processus créatif, encouragent le geste et le plaisir de faire, de découvrir des techniques et d’acquérir des connaissances.

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

Contact : https://www.fondation-giacometti.fr/fr/cours-dhistoire-de-lart-pour-adultes https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://giaco.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229129782200

© Fondation Giacometti