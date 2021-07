Nogent-sur-vernisson Nogent sur vernisson et alentours Nogent-sur-Vernisson Cours de dessin « d’après Nature » Nogent sur vernisson et alentours Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Cours de dessin « D’après Nature » : venez apprendre à dessiner ou vous perfectionner au fil de séances de dessin en plein air dans divers lieux naturels de Nogent sur Vernisson. Guidé par Héloïse, artiste en résidence dans votre commune. Des cours gratuits tout l’été, les mercredis, samedis, et dimanches pour enfants accompagnés d’un parent (durée : 1h30) et pour adultes et adolescents à partir de 15 ans (durée : 2 à 3h).

Voir https://www.heloise.pe/nogent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T17:00:00

