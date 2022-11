Cours de dessin Coutansouze Coutansouze Catégories d’évènement: Allier

Coutansouze

Cours de dessin Coutansouze, 5 janvier 2022, Coutansouze. Cours de dessin

4 rue de la Corre Coutansouze Allier

2022-01-05 14:00:00 – 2022-01-05 16:30:00 Coutansouze

Allier Coutansouze Cours de dessin (pour adultes)

Pour l’inscription, paiement en espèces ou par virement à NL74 INGB 0004485326 à nom de C.R.E Nussbaum. info@nussbaum.nl Coutansouze

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Coutansouze Autres Lieu Coutansouze Adresse 4 rue de la Corre Coutansouze Allier Ville Coutansouze lieuville Coutansouze Departement Allier

Coutansouze Coutansouze Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutansouze/

Cours de dessin Coutansouze 2022-01-05 was last modified: by Cours de dessin Coutansouze Coutansouze 5 janvier 2022 4 rue de la Corre Coutansouze Allier Allier Coutansouze

Coutansouze Allier