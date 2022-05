Cours de dessin au Musée du Château de Flers Flers, 19 novembre 2022, Flers.

Cours de dessin au Musée du Château de Flers Musée du château de Flers Avenue du Château Flers

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 12:00:00 Musée du château de Flers Avenue du Château

Flers Orne

Depuis quatre ans, le musée du château de Flers propose des cours de dessin. Contenu : apprendre les proportions, les ombres et la perspective. Les cours sont dispensés par Alexandrine Deshayes, artiste plasticienne. Chaque séance aborde un thème différents et l’enseignante s’adapte à chaque élève. Deux niveaux sont proposés : n- 13h30/15h30 : débutants n- 16h/18h : confirmés Les élèves s’inscrivent pour l’ensemble des cours et le paiement se fait en début de saison. A partir de 16 ans. nSur réservation. 10 € /cours (50 € / an).

+33 2 33 64 66 49

Musée du château de Flers Avenue du Château Flers

