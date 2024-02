Cours de Dessin Adultes Sully-sur-Loire, mardi 13 février 2024.

Cours de Dessin Adultes Sully-sur-Loire Loiret

Mercredi

Dès 15 ans

4 places disponibles sur le créneau 15h à 17h

4 places disponibles sur le créneau 18h à 20h

Matériel fourni avec participation

Chaque semaine sauf vacances scolaires, Août et Décembre

Planning de Février à Juillet 2024

13 et 20 Février

12, 19 et 26 Mars

2, 9 et 16 Avril

14, 21 et 28 Mai

4, 11, 18 et 25 Juin

2 et 9 Juillet340 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 15:00:00

fin : 2024-07-09 17:00:00

3 Boulevard du Champ de Foire

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire contact@feelia-factory.fr

