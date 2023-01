Cours de dégustation œnologie : les vins de la Savoie et du Bugey Mâcon Mâcon Catégories d’Évènement: 71000

« Je dois confesser n’avoir jamais été un afficionado du ski mais en revanche je reste pantois devant tous les paysages alpins : montagnes, lacs et vignobles. Un de mes inoubliables moments savoyards reste le 15 mars 2007 avec l’obtention du titre Un des Meilleurs Ouvriers de France en Sommellerie à Evian, paradoxal pour un sommelier ! Alors on y va tout schuss… ». Fabrice INFORMATIONS /

Découverte et théorie,

Le terroir,

L’histoire de la région,

Les cépages,

Les appellations,

Les grands crus,

Accords mets et vins,

Expérience et dégustation,

Dégustation et analyse de 6 vins dont un vin à l’aveugle. Pour qui?

Les aventurier(e)s de la découverte, les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveautés. Seul(e), entre ami(e)s, en famille … Aucun pré requis, Fabrice est là pour vous guider à chaque étape. contact@maisondesateliers.com +33 3 85 36 74 45 https://maisondesateliers.com/atelier/savoie-et-bugey-16-fevrier/ Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc Mâcon

