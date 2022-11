Cours de découverte de la céramique

Cours de découverte de la céramique, 4 février 2023, . Cours de découverte de la céramique



2023-02-04 – 2023-03-05 Je vous propose de découvrir différentes techniques, du modelage, du colombin, du travail à la plaque, de l’estampage en passant par le tournage lors de cours ou stages en ma compagnie. Un moyen de se faire plaisir mais aussi de faire plaisir à votre entourage avec les bons cadeaux. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville