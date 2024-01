Cours de danses traditionnelles Le Cornemuse Arleuf, jeudi 22 février 2024.

Des danses d’ici et des danses d’ailleurs. Débutants ou plus aguerris, il y en a pour tous les niveaux.

Pour la troisième saison, Marie France Raillard nous fait le plaisir d’assurer les ateliers et la pédagogie. Faut dire qu’elle sait y faire de décomposer, montrer, remontrer et cadencer. Merci à elle.

C’est tellement beau quand ça virevolte de toute part, qu’il fallait bien remettre ça.

Les ateliers danses traditionnelles sont de retour pour la 3e saison.

Les jeudis 1er et 22 février, le jeudi 21 mars, les jeudis 4 et 18 avril, 2 et 23 mai, 13 et 27 juin à 19h30.

Renseignements et inscriptions au 0386788466 et sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/association-tortuga EUR.

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22 20:30:00



L’événement Cours de danses traditionnelles Arleuf a été mis à jour le 2024-01-25 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS