Salle BROUSS’ART MUSIQUE, le mardi 31 août à 21:00

Tap Swing t’invite à ses portes ouvertes sur Bordeaux et Pessac du jeudi 26 août au mercredi 8 septembre 2021. Au programme des ateliers “découverte” gratuits pour tous Aucun niveau demandé à l’exception des cours Lindy Hop Intermédiaires* qui s’adressent à des personnes ayant fait au moins un an de Lindy. Jeudi 26 août à l’atelier santé à Bordeaux avec Benoît Calduch : – 20h15 : solo swing – 21h15 : routines swing Mardi 31 août chez Brouss’art Musique à Pessac : Salle 1 (avec Noémie Mendarozqueta et Valentin Lacombe): – 18h : Swing ados – 19h : Lindy Hop – 20h : Lindy Hop intermédiaire* – 21h : Solo Swing/Charleston Salle 2 (avec Audrey Caudan, Julie Priou, Jany Grange et Bruno Gerault) – 19h : Blues – 20h : Balboa – 21h : Collegiate Shag Mercredi 1er Septembre au Studio 71 à Bordeaux avec Valentin Lacombe : – 11h30 : Swing enfants – 13h : Swing ados Jeudi 2 Septembre au Studio 71 à Bordeaux avec Audrey Caudan et Mathieu Galinier : – 19h : Balboa – 20h : Collegiate Shag – 21h : Rock Swing Mercredi 8 Septembre au Studio 71 à Bordeaux avec Romane Soret et Benoît Calduch : – 19h : Lindy Hop – 20h : Solo Swing/Charleston – 21h : Lindy Hop intermédiaire* Venez nous retrouver dans une ambiance festive pour découvrir la joie et la bonne humeur qui caractérisent les danses swing.

Gratuit – Inscription sur Hell Asso

Salle BROUSS’ART MUSIQUE 11 Avenue Archimède 33600 Pessac Pessac Saige Gironde



2021-08-31T21:00:00 2021-08-31T22:00:00