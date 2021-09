Paris Gymnase Le Stadium île de France, Paris COURS DE DANSES AFRO-ANTILLAISES AVEC MUSICIENS LIVE Gymnase Le Stadium Paris Catégories d’évènement: île de France

COURS DE DANSES AFRO-ANTILLAISES AVEC MUSICIENS LIVE
Le jeudi 30 septembre 2021

Nous vous transmettrons dans ce cours, des danses métissées issues des danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest et centrale, du Gwoka guadeloupéen, du Bèlè de la Martinique et de d’autres esthétiques. Le cours est accompagné par deux musiciens qui alternent différentes percussions suivant le travail chorégraphique. Difé Kako lance sa rentrée , Venez Redécouvrir les rythmes de chez vous, découvrir les rythmes d’ailleurs. A vous qui voulez garder la ligne ou juste destresser en musique; nous vous attendons. Cours d’essai gratuit : jeudi 30 Septembre 2021 Inscrivez-vous pour suivre la suite des cours tous les jeudis et économisez jusqu’à 40€. Pré-inscriptions : réduit : 230€ / normal : 290€ (+15€ adhésion) Inscriptions : réduit : 270€ / normal : 330€ (+15€ adhésion) Début des cours Officiels : Jeudi 07 Octobre 2021 Animations -> Atelier / Cours Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry Paris 75013

