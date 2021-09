Paris Gymnase Le Stadium île de France, Paris COURS DE DANSES AFRO-ANTILLAISES AVEC MUSICIENS LIVE Gymnase Le Stadium Paris Catégories d’évènement: île de France

Vibrez aux sons de nos percussions. Difé Kako lance sa rentrée , les préinscriptions sont ouvertes. Laissez-vous tenter et rejoignez la compagnie. Venez Redécouvrir les rythmes de chez vous, découvrir les rythmes d’ailleurs. A vous qui voulez garder la ligne ou juste destresser en musique; nous vous attendons. Cours d’essai gratuit : jeudi 30 Septembre 2021 Inscrivez-vous pour suivre les cours tous les jeudis et économisez jusqu’à 40€. Pré-inscriptions : réduit : 230€ / normal : 290€ (+15€ adhésion) Inscriptions : réduit : 270€ / normal : 330€ (+15€ adhésion) Début des cours Officiels : Jeudi 07 Octobre 2021 Animations -> Atelier / Cours Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry Paris 75013

