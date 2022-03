Cours de danse trad Salle de l’école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30)

Cours de danse trad Salle de l’école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30), 15 mars 2022, . Cours de danse trad

Salle de l’école de Cirque Les Fortiches, Sommières (30), le mardi 15 mars à 20:30 5 €

avec Coriandre Salle de l’école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30) 7, Rue Emile Boisson Salle de l’école de Cirque Les Fortiches, 30250 Sommières, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle de l'école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30) Adresse 7, Rue Emile Boisson Salle de l'école de Cirque Les Fortiches, 30250 Sommières, France lieuville Salle de l'école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30)

Salle de l'école de Cirque Les Fortiches,Sommières (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//