Arleuf Arleuf Arleuf, Nièvre Cours de danse trad Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Nièvre

Cours de danse trad Arleuf, 15 septembre 2021, Arleuf. Cours de danse trad 2021-09-15 – 2021-09-15

Arleuf Nièvre Arleuf L’association Ave les gars d’Arleuf et le Cornemuse vous proposent de vous initier tous les mercredi à 19h. Inscription au bar ou par téléphone. Adhésion de 5€ annuelle auprès de l’association. +33 3 86 78 84 66 L’association Ave les gars d’Arleuf et le Cornemuse vous proposent de vous initier tous les mercredi à 19h. Inscription au bar ou par téléphone. Adhésion de 5€ annuelle auprès de l’association. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Arleuf, Nièvre Autres Lieu Arleuf Adresse Ville Arleuf lieuville 47.04432#4.02061