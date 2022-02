Cours de danse samedi matin Centre Chorégraphique National d’Orléans, 12 mars 2022, Orleans.

Cours de danse du samedi matin —————————— ### Avec Raphaël Cottin, Anne-Sophie Lancelin et Johanna Levy De mars à juin 2022 11h – 13h * Le cours hebdomadaire s’adresse aux amateur•rice•s désireux•euses de maintenir une pratique régulière de la danse contemporaine. À la fois technique et créatif, le cours est ce semestre donné en alternance par 3 chorégraphes avec qui le CCNO collabore régulièrement : Raphaël Cottin, Anne-Sophie Lancelin et Johanna Levy. Les cours du second semestre sont assurés du 12 mars au 25 juin 2022, de 11h à 13h*. Calendrier : 12 /03 Raphaël Cottin 19/03 Johanna Levy 26/03 Johanna Levy 02/04 Anne-Sophie Lancelin 30 /04 Raphaël Cottin 21 /05 Raphaël Cottin et Johanna Levy 04 /06 Raphaël Cottin 11/06 Johanna Levy 18/06 Johanna Levy 25/06 Johanna Levy * Certains cours sont déplacés de 9h à 11h : Samedi 19 mars Tarif à l’unité : 10€ Tarif semestriel (10 cours) : 90€ Durée 2h ☞ RÉSERVATIONS En ligne ccn-orleans.com Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

