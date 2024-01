COURS DE DANSE ROCK THÉMA CAFÉ Montpellier, jeudi 1 février 2024.

COURS DE DANSE ROCK THÉMA CAFÉ Montpellier Hérault

Cours de danse rock tous les jeudis débutant de 19h à 20h et intermédiaire de 20h à 21h par l’ÉCOLE DE DANSE NEW ROCK dans le bar-brasserie BLACK CORNER suivis de la soirée danse rock jusqu’à minuit.

Cours de danse rock tous les jeudis débutant de 19h à 20h et intermédiaire de 20h à 21h par l’ÉCOLE DE DANSE NEW ROCK dans le bar-brasserie BLACK CORNER suivis de la soirée danse rock jusqu’à minuit.

Adresse 4 place Venise, Cc Odysseum, Montpellier

Gratuit .

4 Place de Venise

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@thema-cafe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01 21:00:00



L’événement COURS DE DANSE ROCK THÉMA CAFÉ Montpellier a été mis à jour le 2024-01-25 par OT MONTPELLIER