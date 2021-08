Saint-Jean-de-Braye Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye. Loiret, Saint-Jean-de-Braye Cours de Danse orientale Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye. Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Cours de Danse orientale Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye., 13 septembre 2021, Saint-Jean-de-Braye. Cours de Danse orientale

du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre à Ecole Paul Langevin, Saint jean de Braye.

Venez nous rejoindre pour célébrer la danse orientale. Des cours toute la semaine, niveau enfant, débutant, intermédiaire 1 2 3, un atelier chorégraphique, un cours bellycardio et un cours compagnie. Des stages mensuels, des soirées festives, un spectacle annuel, des séjours de danse. Venez nous rejoindre! Venez nous rejoindre!!! Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye. rue de Frédeville Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T18:30:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-13T21:30:00 2021-09-13T22:00:00;2021-09-14T18:30:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-14T21:30:00 2021-09-14T22:00:00;2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-15T21:30:00 2021-09-15T22:00:00;2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-16T21:30:00 2021-09-16T22:00:00;2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye. Adresse rue de Frédeville Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Ecole Paul Langevin,Saint jean de Braye. Saint-Jean-de-Braye