Cours de danse hip hop breakdance programme 2021-2022 Gymnase St-Merri, 13 septembre 2021, Paris.

Cours de danse hip hop breakdance programme 2021-2022

du lundi 13 septembre au mercredi 29 juin 2022 à Gymnase St-Merri

Bonjour, voici notre nouveau programme de Cours de danse hip hop break dance à Paris. L’inscription est possible a tout moment de l’année. Possibilité de regarder le cours avant de s’inscrire. Ouvert toute l’année sauf vacances scolaires (zone C). Rentrée 2021-2022 : A Partir du Lundi 13 Septembre 2021 ———————————————————– Voir quelques vidéos : [https://www.youtube.com/watch?v=Ib_X4LIViFA](https://www.youtube.com/watch?v=Ib_X4LIViFA) [https://www.youtube.com/watch?v=z3j10fB3urg](https://www.youtube.com/watch?v=z3j10fB3urg) [https://www.youtube.com/watch?v=I-0-t5H1Z6k](https://www.youtube.com/watch?v=I-0-t5H1Z6k) ———————————————————– COURS DE DANSE HIP HOP (BREAKDANCE) ———————————————————– · Le Mercredi · Cours de Breakdance assurés par Rémi Niveaux débutant et intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Micadanses – 16 rue geoffroy l’asnier 75004 Paris Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie Horaire : de 18H00 à 20H00 · Le Vendredi · Cours de Breakdance assurés par Martin, Tony et Rémi Niveaux débutant et intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Carreau du Temple – 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris Métro : Temple ou République Horaire : de 19H00 à 20H30 · Le Dimanche · Cours de Breakdance assurés par Cyril, Medmax et Tony Niveaux débutant & intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Gym St-Merri – 16 rue du Renard 75004 Paris Métro : Hotel de Ville Horaire : de 14H00 à 16H00 ———————————————————– PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ———————————————————– · Le Samedi · Sessions assurés par Greg Niveaux débutant et intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Salle Bercy 10 Place Leonard Bernstein 75012 Paris Métro : Bercy Horaire : de 18H30 à 21H ———————————————————– COURS DE DANSE HIP HOP (NEWSTYLE) ———————————————————– · Le Lundi & Jeudi · Cours de Newstyle assurés par Alex Niveaux débutant et intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Blancs Manteaux 48 rue vieille du temple 75004 Paris Métro : Saint-Paul ou Hotel de Ville Horaire : de 20H30 à 22H00 · Le Samedi · Cours de Newstyle assurés par Alex Niveaux débutant et intermédiaire à partir de 13 ans Lieu : Micadanses – 16 rue geoffroy l’asnier 75004 Paris Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie Horaire : de 18H00 à 20H00 ———————————————————– COURS DE DANSE HIP HOP ENFANT ———————————————————– · Le Mercredi · Cours assurés par Martin Niveaux débutant et intermédiaire de 8 à 12 ans Lieu : Silvia Monfort 2 bis rue Elzévir 75003 Paris Métro : Saint Paul ou Chemin Vert Breakdance et Hip Hop : 14H à 15H · Le Mercredi · Cours assurés par Adams Niveaux débutant de 5 à 7 ans Lieu : Silvia Monfort 2 bis rue Elzévir 75003 Paris Métro : Saint Paul ou Chemin Vert Eveil et initiation au danses hip hop : 15H à 16H · Le Samedi · Cours assurés par Martin Niveaux débutant et intermédiaire de 8 à 12 ans Lieu : Gym Bréguet – 27 rue bréguet 75011 Paris Métro : Richard Lenoir ou Saint-Ambroise Horaire : de 13H00 à 14H ———————————————————– SALLES D’ENTRAINEMENTS ———————————————————– – Les Vendredis de 18H à 20H Salle Alfred Nakache : 4-12 rue Dénoyez 75020 Paris – Les Vendredis de 20H30 à 22H00 Carreau du Temple : 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris – Les Samedis de 19H30 à 22H00 Carreau du Temple : 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris – Les Dimanches de 16H00 à 18H00 Gymnase St-Merri : 16 rue du Renard 75004 Paris

Rentrée des cours le 13 septembre 2021

Gymnase St-Merri 16 rue du renard Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

