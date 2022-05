Cours de danse Flamenco, 14 juillet 2022, .

Cours de danse Flamenco

2022-07-14 17:15:00 – 2022-07-14 18:15:00

Venez apprendre un danser le flamenco à Hermanville-sur-Mer. La danse flamenco est magique, expressive et sensuelle. Vous allez découvrir comment faire les « palmas », les « zapateados » rythmes frappés avec les pieds et les « braceos » travail de bras.

Prévoir si possible des chaussures confortables avec de petits talons.

aldoce.af@gmail.com +33 2 31 36 18 00

dernière mise à jour : 2022-05-27 par