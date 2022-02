Cours de Danse Electro-Urbaine Aselqo Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Cours de danse Electro-Urbaine** Nouveau ! Tous les mardis, à partir du 18 septembre 2018 : cours de danses urbaines avec Sandy D.Abdallah à l’Aselqo Carmes. Au programme: découverte, développement ou perfectionnement de danses telles que la Newstyle, le Popping, la Dancehall, le Street Jazz… [https://www.youtube.com/watch?v=xqIkLt-jYhA](https://www.youtube.com/watch?v=xqIkLt-jYhA) Électriques et rythmés, ces cours offrent une approche inédite, collective _et_ individuelle de cet art urbain : ateliers chorégraphiques, d’improvisation, de musicalité… TOUS LES MARDIS **18H-19H: Kids (8 ans à 12 ans)** **19H15-20H45: Ados/Adultes** Tous niveaux (de débutant à avancé) Renseignements : 07 68 69 63 83

