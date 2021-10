Cours de danse Butô avec Juju Alishina Espace Culturel Bertin Poirée, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 30 octobre 2021 :

samedi de 10h à 14h

payant

Cours de danse Butô (Danse japonaise contemporaine) en octobre 2021

L’enseignement se compose, en premier lieu d’un réveil énergétique du corps (assouplissement et revivifications des muscles et des tendons). Ces échauffements amènent à une ouverture du corps et de l’esprit pour approcher la créativité des mouvements et de la danse jusqu’au travail d’improvisations et chorégraphique. Juju Alishina (auteur du livre “le cours prêt à danser”) propose une approche experte et introductrice du Butô sous toutes ses formes. Son cours est l’occasion d’apprendre les bases du Butô, des techniques de travail corporel, et d’y développer votre créativité ainsi que votre Ki. Vous pouvez assister indépendamment à chaque cours dont le thème varie.

Espace Culturel Bertin Poirée 8-12 rue Bertin Poirée Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (164m) 7 : Pont Neuf (216m)



Contact :NUBA 0642113309 dansenuba@orange.fr https://www.dansejaponaise.fr https://www.facebook.com/BUTOHPARIS https://twitter.com/JAlishina0642113309 dansenuba@orange.fr

