Cours de danse au Festival Everybody 2023 ! Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris.

Du vendredi 17 février 2023 au mardi 21 février 2023 :

. payant

Tarifs de 5€ à 10€ selon le cours (sauf break dance en entrée libre)

Des cours XXL de danse émergentes et urbaines dispensés par de grands noms et accessibles à toutes et tous, dans la Halle du Carreau du Temple pendant le Festival Everybody !

Une occasion unique de découvrir de nouvelles disciplines émergentes et urbaines autour de la danse, au Festival Everybody !

Dansez comme au Crazy Horse

Avec Taïna de Bermudes, danseuse au Crazy Horse

Vendredi 17 février 2023 de 18h à 19h

Taïna de Bermudes, une des emblématiques artistes du Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien reconnu dans le monde entier pour ses spectacles pétillants et hautement esthétiques, vous propose une heure d’immersion complète dans le monde du cabaret.

Afrovibe dance workout

Avec Maryam Kaba (Afrovibe Dance Workout)

Samedi 18 février 2023 de 17h à 18h

Afrovibe est un concept de danse fitness qui combine chorégraphies, fitness et lâcher prise. Inspiré des danses africaines, afro-caribéennes et afro-brésiliennes, Afrovibe est un voyage dansé et musical à travers les pays imprégnés de la culture africaine.

Danse en talon

Avec Andy Da Veiga

Dimanche 19 février 2023 de 12h30 à 13h30

Entre tenues du centre, maintien de vos appuis et travail de posture du corps, vous apprendrez à lâcher prise. L’art du talon est une appropriation du corps et de sa gestuelle par la chaussure elle-même. Laissez vos préjugés de côté et sautez le pas !

Waacking

Avec Princess Madoki

Dimanche 19 février 2023 de 15h à 16h

Princess Madoki, l’une des figures emblématiques de la culture waacking, propose un cours entre libération du corps et affirmation de soi.

K-POP

Avec la K-Pop Dance Academy

Lundi 20 février 2023 de 18h à 19h

Originaire de la Corée du Sud, la danse K-Pop a envahi la pop culture. Quelque soit votre niveau, venez découvrir ce phénomène pour apprendre les pas de vos artistes de K-Pop préférés !

Waacking

Avec Habibitch

Mardi 21 février 2023 de 12h30 à 13h30

Caractérisée par des mouvements de bras rapides, cette danse puissante consiste à faire ressortir la part d’extravagance en un geste de revendication.

Breakdance

Avec Break Dance Crew

Mardi 21 février 2023 de 16h30 à 17h30

Tout le monde peut devenir un authentique breaker, rejoignez l’équipe ! Après un échauffement collectif, travail sur la musicalité et les mouvements de base (Top-rock, Footwork, Freeze…), et travail des figures circulaires appelées Powermoves. La fin du cours suivra par un cercle et un créneau d’entraînement libre !

Gratuit, en entrée libre

House Dance

Avec Sharxxx

Mardi 21 février 2023 de 18h à 19h

Un cours basé sur les fondations techniques de la House Dance (jeu de jambes, pas) et la musicalité spécifique de la musique house ! Cette danse est un mélange de pas d’origines très diverses : le jacking’, le footwork, le lofting, la salsa, l’afro, les claquettes…

Infos pratiques

Vestiaires et douches accessibles avant et après le cours.Se renseigner auprès de l’accueil/billetterie pour y accéder.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/XQJAJP7D 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/XQJAJP7D

© Le Carreau du Temple Festival Everybody 2023 – Cours de danse