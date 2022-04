Cours de culture – Les rapports entre ethnomusicologie et radio auditorium du conservatoire,Bourgoin-Jallieu (38), 11 mai 2022, .

auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38), le mercredi 11 mai à 19:00

#### **Cours de culture des musiques traditionnelles : Les rapports entre ethnomusicologie et radio** **Par Péroline BARBET, *réalisatrice radio et chercheuse indépendante*** Comment créer un récit audio à partir de sujets relevant de l’ethnographie et de l’histoire ? Péroline Barbet parlera aussi de l’archive comme support de création sonore, ou encore des nouveaux usages des collectes orales. Pour cela, elle s’appuiera sur l’écoute collective d’extraits de ses documentaires. Productrice déléguée pour la radio, Péroline Barbet réalise des documentaires sur la réception des musiques traditionnelles en France ; des enquêtes sur une chanteuse populaire des Alpes, l’héritage auvergnat à Paris, la circulation des musiques du Maghreb à Lyon, des carnavals populaires ; ou encore sur Marseille « en chair et en oc ». Avec la FAMDT, elle réalise actuellement une série historique sur les pionniers du folk français. Son travail de recherche et ses réalisations proposent une approche sensible de la mémoire, à la croisée de l’ethnologie et de la création sonore, de la narration et du musical. **Mercredi 11 mai 2022 / 19h à 21h / Conservatoire Bourgoin-Jallieu** *source : événement [Cours de culture – Les rapports entre ethnomusicologie et radio](https://agendatrad.org/e/36306) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Péroline BARBET

auditorium du conservatoire,Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France



2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T21:00:00