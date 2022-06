Cours de cuisine Zéro déchet Nyons Nyons Catégories d’évènement: 26110

Nyons

Cours de cuisine Zéro déchet Nyons, 11 juin 2022, Nyons. Cours de cuisine Zéro déchet La Maison des Huiles d’olive et Olives de France- Olive & Sens 40, place de la Libération Nyons

2022-06-11 – 2022-06-11 La Maison des Huiles d’olive et Olives de France- Olive & Sens 40, place de la Libération

Nyons 26110 EUR 39 Samedi 11 juin 2022 à 10h et pendant 2h, Olive & Sens vous propose un cours de cuisine sur le thème du zéro déchet et de l’anti-gaspillage avec la cheffe Marisa. contact@oliveetsens.fr +33 4 75 26 90 90 https://olive-et-sens.fr/ La Maison des Huiles d’olive et Olives de France- Olive & Sens 40, place de la Libération Nyons

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26110, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse La Maison des Huiles d'olive et Olives de France- Olive & Sens 40, place de la Libération Ville Nyons lieuville La Maison des Huiles d'olive et Olives de France- Olive & Sens 40, place de la Libération Nyons Departement 26110

Nyons Nyons 26110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Cours de cuisine Zéro déchet Nyons 2022-06-11 was last modified: by Cours de cuisine Zéro déchet Nyons Nyons 11 juin 2022 26110 Nyons

Nyons 26110