COURS DE CUISINE SPÉCIAL FERMENTATION Montpellier, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars de 18h à 20h

La fermentation est une technique de conservation ancestrale et génératrice de nombreux bienfaits sur le microbiote et la santé en générale. Venez découvrir comment préparer vos légumes et boissons fermentés pour en profiter au quotidien.

La fermentation est une technique de conservation ancestrale et génératrice de nombreux bienfaits sur le microbiote et la santé en générale. Venez découvrir comment préparer vos légumes et boissons fermentés pour en profiter au quotidien.

Après une petite dégustation, nous vous présenterons le processus de fermentation, ses bienfaits sur notre microbiote, puis vous réaliserez un bocal de légumes fermentés ainsi que du kombucha.

Vous repartez avec des conseils, des astuces, les recettes ainsi que votre pot de légumes fermentés et votre kombucha fait maison !

Les cours de cuisine végétale sont animés par Hélène Comlan naturopathe, auteure de nombreux livres de cuisine saine.

Réservation obligatoire. 35 35 EUR.

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

10 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

