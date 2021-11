Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Cours de cuisine «Pâtisserie de Noël» Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Cours de cuisine «Pâtisserie de Noël» Saint-Brieuc, 26 novembre 2021, Saint-Brieuc. Cours de cuisine «Pâtisserie de Noël» Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc

– Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Vous aimez cuisiner ? Laissez-vous tenter par un atelier culinaire ! Initiez-vous à l’élaboration de bons petits plats lors d’un cours de cuisine avec Gentleman Cooker.

Ce mois-ci, venez apprendre à réaliser pas à pas une recette spéciale Noël. _ Bûche de Noël panettone au mascarpone et fruits confits

_ Orangettes maison

_ Véritable spéculos Nous nous occupons de faire les courses. Vous n’avez juste qu’à apporter de quoi ramener ce que vous aurez préparé. Places limitées, sur inscription. gentlemancooker22@gmail.com +33 2 96 62 02 07 Vous aimez cuisiner ? Laissez-vous tenter par un atelier culinaire ! Initiez-vous à l’élaboration de bons petits plats lors d’un cours de cuisine avec Gentleman Cooker.

Ce mois-ci, venez apprendre à réaliser pas à pas une recette spéciale Noël. _ Bûche de Noël panettone au mascarpone et fruits confits

_ Orangettes maison

_ Véritable spéculos Nous nous occupons de faire les courses. Vous n’avez juste qu’à apporter de quoi ramener ce que vous aurez préparé. Places limitées, sur inscription. Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Ville Saint-Brieuc lieuville Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc