Cours de cuisine «Noël» Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Cours de cuisine «Noël» Saint-Brieuc, 3 décembre 2022

6 rue de Rohan Gentelman Cooker Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

2022-12-03 10:30:00 – 2022-12-03 13:00:00

Gentelman Cooker 6 rue de Rohan
Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

_ Bûche chocolat blanc, citron, framboise et décors meringue
_ Croquants aux amandes et café

gentlemancooker22@gmail.com +33 2 96 62 02 07

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor