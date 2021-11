Cours de cuisine Nesploy, 2 novembre 2021, Nesploy.

Cours de cuisine Nesploy

2021-11-02 12:00:00 – 2021-11-02

Nesploy 45270 Nesploy

55 EUR 55 A tous les amoureux de la cuisine, les coockers, les gourmands, les amateurs… Je vous accueille dans ma cuisine le temps d’un cours pour vous faire voyager en vous partageant mes recettes.

1ère étape : Les Nems, incontournables de la cuisine Asiatique, ils n’auront plus de secrets pour vous! Alors mettez votre tablier et venez cuisinez avec moi ! Ingrédients et matériel fournis. Vous repartez avec une fiche recette et votre réalisation, pas de dégustation sur place. Pass sanitaire obligatoire.

Vous retrouverez toutes les infos, modalités d’inscriptions sur notre site Internet.

Atelier cuisine

lepotaupho@orange.fr +33 6 07 83 66 95 https://lepotaupho.com/

A tous les amoureux de la cuisine, les coockers, les gourmands, les amateurs… Je vous accueille dans ma cuisine le temps d’un cours pour vous faire voyager en vous partageant mes recettes.

1ère étape : Les Nems, incontournables de la cuisine Asiatique, ils n’auront plus de secrets pour vous! Alors mettez votre tablier et venez cuisinez avec moi ! Ingrédients et matériel fournis. Vous repartez avec une fiche recette et votre réalisation, pas de dégustation sur place. Pass sanitaire obligatoire.

Vous retrouverez toutes les infos, modalités d’inscriptions sur notre site Internet.

Pixabay

Nesploy

dernière mise à jour : 2021-10-25 par