Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges Les Argentiers Limoges Haute-Vienne

Limoges

Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges Les Argentiers Limoges, samedi 14 décembre 2024.

Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Rejoignez cet atelier culinaire et maîtrisez l’art de préparer de délicieuses bûches de Noël ! Que vous soyez novice ou passionné de cuisine, cet atelier vous guidera dans la préparation de ces desserts festifs, avec des astuces et conseils de professionnels. Réveillez votre créativité et savourez vos créations !

Réservation par téléphone ou par mail en lien. 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 15:00:00

fin : 2024-12-14 17:30:00

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@chapellesaintmartin.com

L’événement Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Limoges Métropole

samedi 14 décembre 2024 Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges Les Argentiers Limoges Cours de cuisine les bûches de Noël Limoges Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne 2024-12-14 à .