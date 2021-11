Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique COURS DE CUISINE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Démonstration de cuisine proposée par l’association l’Atelier du Goût et présentée par un chef restaurateur de le presqu’ile guérandaise.

Le 10 novembre, retrouvez Jacques MORICEAU pour la présentation de la recette d’un “Feuilleté de poisson sauce amiral”. Pass sanitaire obligatoire. atelierdugout44@gmail.com +33 6 63 70 88 94 http://www.atelierdugout44.fr/ Démonstration de cuisine proposée par l’association l’Atelier du Goût et présentée par un chef restaurateur de le presqu’ile guérandaise.

