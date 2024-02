Cours de cuisine japonaise et française Treignac, jeudi 6 juin 2024.

Apprenez l’art de la cuisine française et japonaise avec des chefs expérimentés. Mayumi vous fera découvrir la cuisine japonaise authentique avec des plats de son pays d’origine. Quant à Joël, il partagera avec vous les saveurs et techniques de la cuisine française.

Pendant 4 heures de cours de cuisine pratique, vous apprécierez les produits frais du marché local et apprendrez à les sublimer. Découvrez les cultures française et japonaise à travers Mayumi et Joël, et partagez un moment agréable en savourant le repas de 3 plats préparé et servi avec des vins du Sud-Ouest. Selon la saison, vous apprendrez à préparer différentes spécialités et Mayumi et Joël vous montreront comment maîtriser les techniques de cuisson pour impressionner les amis et la famille à la maison !

Prix par personne du stage de cuisine tout inclus 455€ 455 455 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-09

22 rue Léon Dessal

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine treignac.comitedesfetes@gmail.com

