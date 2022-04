Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Pouldreuzic, 3 mai 2022, Pouldreuzic. Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic

2022-05-03 – 2022-05-03 Cidrerie Kerné 37 Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Thème : Bentô (Boîte repas à emporter à la japonaise) .Démonstration de la préparation de beignets de poulet «Kara-agé au Cidre Kerné», confection de boulette de riz «Onigiri » et d’omelette à la japonaise « Tamago-yaki ».

Durée : 2 H. Sur inscription. Thème : Bentô (Boîte repas à emporter à la japonaise) .Démonstration de la préparation de beignets de poulet «Kara-agé au Cidre Kerné», confection de boulette de riz «Onigiri » et d’omelette à la japonaise « Tamago-yaki ».

Durée : 2 H. Sur inscription. Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Ville Pouldreuzic lieuville Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic Departement Finistère

Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Pouldreuzic 2022-05-03 was last modified: by Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Pouldreuzic Pouldreuzic 3 mai 2022 finistère Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère