COURS DE CUISINE ITALIENNE – SAISON ITALIENNE

COURS DE CUISINE ITALIENNE – SAISON ITALIENNE, 23 juillet 2022, . COURS DE CUISINE ITALIENNE – SAISON ITALIENNE

2022-07-23 – 2022-07-23 Antoine Panfilo, vous accueille dans sa trattoria le Michelangelo pour un véritable cours de cuisine. On se met aux fourneaux et prépare le repas qu’on partagera tous ensemble. Pour le menu, un plat traditionnel italien suivi d’un tiramisu dont seul Antoine a le secret, le tout accompagné d’un verre de vin de la péninsule italienne. Buon appetito Dans le cadre de l’exposition Rome, la Cité et l’Empire, l’office de tourisme de Lens-Liévin vous propose une saison italienne. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/cours-de-cuisine-italienne Antoine Panfilo, vous accueille dans sa trattoria le Michelangelo pour un véritable cours de cuisine. On se met aux fourneaux et prépare le repas qu’on partagera tous ensemble. Pour le menu, un plat traditionnel italien suivi d’un tiramisu dont seul Antoine a le secret, le tout accompagné d’un verre de vin de la péninsule italienne. Buon appetito dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville