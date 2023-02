Cours de cuisine : Incroyables légumes !, 25 mars 2023, Laroque .

Cours de cuisine : Incroyables légumes !

945, avenue de l’Europe

Local associatif BioEnsemble Laroque Herault

2023-03-25 – 2023-03-25

Laroque

Herault

Le cours comprend :

5 recettes variées (crues, cuites, salées et sucrées), originales, créatives et de saison seront abordées durant ce cours. Un atelier où chacun participe pour mettre en pratique les techniques et les recettes présentées. Un véritable moment d’échange où des conseils pratiques et créatifs seront donnés tout au long du cours.

Chacun est libre de poser des questions et de prendre des notes.

La dégustation des recettes sur place pour prolonger l’échange ensemble.

L’utilisation d’ingrédients 100% bio (sauf rares exceptions), de saison, végétaux et au maximum locaux.

Une aide à la fin du cours sera fortement appréciée.

Olivier vous propose un cours de cuisine sur les incroyables légumes ! Atelier sur inscriptions (10 places). Votre adhésion à l’association BioEnsemble est nécessaire pour pouvoir participer à cet atelier.

Laroque

dernière mise à jour : 2023-02-20 par