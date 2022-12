Cours de Cuisine : Huîtres panées Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Cours de Cuisine : Huîtres panées Montreuil, 28 décembre 2022, Montreuil . Cours de Cuisine : Huîtres panées 61 Place du Général de Gaulle Montreuil

2022-12-28 – 2022-12-28 61 Place du Général de Gaulle Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Cours de cuisine à Montreuil

Restaurant traditionnel l’Aparté

Mercredi 28 décembre à 18h00

————————

L’Aparté propose ses cours de cuisine jusque fin décembre. Le mercredi 28 décembre : Huïtres panées Chaque participant fabrique pour 2 personnes et repartira avec la recette élaborée pour 2 personnes. Pensez à apporter votre tablier et vos boîtes !

Durée : 2h – Tarif : 50€ Retrouvez la programmation complète des cours en cliquant sur « Télécharger le document » à droite de l’écran l.aparte.resto@gmail.com +33 3 21 06 47 95 https://www.restaurant-aparte.fr/ 61 Place du Général de Gaulle Montreuil

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse 61 Place du Général de Gaulle Ville Montreuil lieuville 61 Place du Général de Gaulle Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Cours de Cuisine : Huîtres panées Montreuil 2022-12-28 was last modified: by Cours de Cuisine : Huîtres panées Montreuil Montreuil 28 décembre 2022

Montreuil