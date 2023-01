Cours de cuisine Hastingues Hastingues OT Pays d'Orthe et Arrigans Hastingues Catégories d’Évènement: Hastingues

Landes

Cours de cuisine Hastingues, 21 janvier 2023, Hastingues OT Pays d'Orthe et Arrigans Hastingues. Cours de cuisine Hastingues Landes

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 Hastingues

Landes Hastingues EUR 20 Cours de cuisine avec Aïchatou et Evelyne à 10h à Hastingues. Au menu, cuisine marocaine avec une pastilla de poulet et ghribas. Groupe de 10 personnes maximum. Sur réservation. Cours de cuisine avec Aïchatou et Evelyne à 10h à Hastingues. Au menu, cuisine marocaine avec une pastilla de poulet et ghribas. Groupe de 10 personnes maximum. Sur réservation. +33 6 86 70 48 10 Solidaris © Association Solidaris

Hastingues

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’Évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Hastingues Adresse Hastingues Landes OT Pays d'Orthe et Arrigans Ville Hastingues OT Pays d'Orthe et Arrigans Hastingues lieuville Hastingues Departement Landes

Hastingues Hastingues OT Pays d'Orthe et Arrigans Hastingues Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hastingues-ot-pays-dorthe-et-arrigans-hastingues/

Cours de cuisine Hastingues 2023-01-21 was last modified: by Cours de cuisine Hastingues Hastingues 21 janvier 2023 Hastingues Hastingues, Landes Landes OT Pays d'Orthe et Arrigans

Hastingues OT Pays d'Orthe et Arrigans Hastingues Landes