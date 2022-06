Cours de cuisine enfants Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: 26200

Montélimar

Cours de cuisine enfants Montélimar, 18 mai 2022, Montélimar. Cours de cuisine enfants Nougat Arnaud Soubeyran 22, Avenue de Gournier Montélimar

2022-05-18 – 2022-05-18 Nougat Arnaud Soubeyran 22, Avenue de Gournier

Montélimar 26200 EUR 38 38 A vos tabliers !

Le restaurant Les Carolines reçoit les ateliers de cuisine organisés par Cécile. info@nougatsoubeyran.com http://www.nougatsoubeyran.com/ Nougat Arnaud Soubeyran 22, Avenue de Gournier Montélimar

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 26200, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Nougat Arnaud Soubeyran 22, Avenue de Gournier Ville Montélimar lieuville Nougat Arnaud Soubeyran 22, Avenue de Gournier Montélimar Departement 26200

Montélimar Montélimar 26200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Cours de cuisine enfants Montélimar 2022-05-18 was last modified: by Cours de cuisine enfants Montélimar Montélimar 18 mai 2022 26200 Montélimar

Montélimar 26200