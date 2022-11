Cours de cuisine : Cuisine zéro déchet – Un poulet, 4 recettes Mâcon

2022-11-16 09:00:00 – 2022-11-16 21:00:00

Mâcon

Sane-et-Loire EUR 60 60 Humm ce délicieux poulet que nous affectionnons tant

Le poulet rôti du dimanche

Le poulet à la crème de mamie

Les effluves délicats du poulet dans le four

Un atelier en 5 étapes Au menu :

Découpe d’un poulet

Réalisation d’un bouillon de volaille.

Ballotine de volaille avec les cuisses aux champignons.

Ailerons à l’aigre- douce et céleri boule.

Aile ou blanc de volaille rôti à l’ail aux fours. Informations :

Vous repartez avec vos préparations,

Pour une démarche plus éco-responsable, nous vous invitons si vous le souhaitez à venir muni de récipients vides,

Atelier convivial et ludique, adapté à un public amateur et confirmé. Réservé aux personnes de + de 12 ans.

Tabliers, torchons, recettes; tout est fourni sur place vous n’avez rien à prévoir ! Pour qui ?

Pour qui ?

Les aventurier(e)s de la découverte, les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveautés. Seul(e), entre ami(e)s, en famille … Aucun pré requis, Salomé est là pour vous guider à chaque étape.

