Cours de cuisine avec un chef et visite producteur Huîtres Legris Plouguerneau, jeudi 15 février 2024.

Venez passer un moment d’exception pour une expérience inoubliable ;

10h00 Suivez nous au Bar à huîtres de la maison Legris à Lilia Plouguerneau pour un cours de cuisine animé par le chef Jean Marc Terrom. Avec lui, vous apprendrez toutes les astuces et techniques pour cuisiner nos produits comme un véritable chef. Puis, autour d’un verre, savourez votre création culinaire tout en admirant une vue imprenable sur la mer.

11h15 Explorez notre site de production à travers une visite guidée et plongez dans l’univers captivant de l’élevage d’ormeaux et de la culture d’algues. Découvrez les secrets de leur biologie, croissance et reproduction via nos explications.

Offrez-vous une parenthèse gourmande et immersive, où l’apprentissage et la dégustation s’entremêlent pour éveiller vos sens et vous laisser des souvenirs mémorables.

Réservez dès maintenant votre place ! .

Huîtres Legris 300 Lieu-dit Reun Izella

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

