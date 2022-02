Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier Pouldreuzic, 12 mars 2022, Pouldreuzic. Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2022-03-12 12:00:00 – 2022-03-12 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Réalisez une recette à base de produits Kerné, facile à reproduire à la maison.

Thème à définir : à consulter sur notre site Internet

www.cidre-kerne.bzh dans l’onglet «Animations et visites».

Sur inscription.

Port du masque obligatoire.

Durée environ 2h. Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

