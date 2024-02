Cours de cuisine avec Jonathan Chiche au Château Miraval Château de Miraval Porte-du-Quercy, samedi 13 avril 2024.

Cours de cuisine avec Jonathan Chiche au Château Miraval Château de Miraval Porte-du-Quercy Lot

Plus connu comme acteur de théâtre ou pour ses rôles dans la série KAAMELOTT et dernièrement dans la série TAPIE, Jonathan à d’abord fait ses armes comme cuisinier et a travaillé dans différents restaurants parisiens.

Il revient à ses premiers amours, tout en restant acteur, en proposant des ateliers culinaires où le château Miraval est ravi de l’accueillir. Vous pourrez durant 2 heures préparer un repas de chef en suivant ce cours dans les cuisines du château.

Sur réservation.

Foie gras et dessert autour du chocolat et café

Confection d’un foie gras fève de tonka cacao amère, en trompe-l’œil truffe au chocolat. Avec sa compoté d’abricot sec, cuit au vin rosé du domaine. Graine de café torréfié. Confection d’un crémeux chocolat/café, 100 % arabica et noisettes caramélisées. vous pourrez ensuite déguster les mets que vous aurez préparé, en compagnie d’Evelyne Demeaux Levy, vigneronne qui vous présentera différents vins, pour accompagner ce repas. 6060 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Château de Miraval 132 Chemin du Château de Miraval

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie chmiraval@gmail.com

L’événement Cours de cuisine avec Jonathan Chiche au Château Miraval Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Cahors Vallée du Lot