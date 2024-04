Cours de cuisine au restaurant La Récréation Restaurant La Récréation Les Arques, samedi 18 mai 2024.

Vous réalisez un menu complet Amuse bouche, Entrée, Plat, Dessert.

Objectif Nous réalisons un menu complet, qui permet d’aborder divers techniques (Lever des filets sur un poisson ou une viande, réaliser une mousse, une pâte feuilletée, réalisation de sauce etc…) dans l’objectif pour vous de pouvoir les réaliser chez vous avec d’autres mets.

-Samedi 06 Avril

Amuse bouche Feuille de riz frit, espuma de choux fleur, Haddock fumé.

Entrée Demi Burrata dans son panier de brick, tomate et Tapenade verte.

Plat Ballotine de veau Déstructurée aux asperges et pistaches.

Dessert Mousse au chocolat à l’ancienne revisitée.

-Samedi 20 Avril

Amuse bouche Crème de pomme de terre au Paprika et chorizo.

Entrée Risotto de céleri, magret fumé et son effiloché de confit de canard .

Plat Blanquette de veau revisitée, riz frit.

Dessert Tarte au citron meringuée.

-Samedi 18 Mai

Amuse bouche Avocats, crevettes sauce bistrot.

Entrée Carpaccio de Saint Jacques en gravelax à la betterave et aux agrumes.

Plat Aumônière d’Omble chevalier, beurre blanc et légumes sautés.

Dessert Tarte duo chocolats, ganache noire et ganache fouettée blanche.

-Samedi 1er Juin

Amuse bouche Gaspacho petit pois, Féta mariné.

Entrée Gambas rôties, rougail de tomates.

Plat Cochon de lait sauté aux saveurs d’Asie, croustillant de légumes à la fécule de riz gluant.

Dessert Douceur de mangue, cœur coulant de passion.

Voici le déroulement d’une session de cours de cuisine

8h50 Arrivée, café, prise de contact et découverte du programme des différents ateliers.

9h00 Début des ateliers

12h00 Fin des ateliers

12h10 Confection d’un cocktail de la carte et dégustation des amuses bouches (élèves et accompagnateurs)

12h30 Tout le groupe déguste le menu préparé sur une table commune (élèves et accompagnateurs)

14h30/15h Fin de la session

Infos générales

Les élèves assistent et participent au cours de cuisine, mettent en application chaque étape décrite par le chef cuisinier.

Les accompagnateurs peuvent prendre des photos, assister au cours en tant que spectateurs ou animateurs, ils sont présents pour déguster et critiquer.

Ils peuvent également arriver à midi pour la partie dégustation.

Matériel

Tablier, torchon, couteau d’office et planche à découper sont fournis.

Idée Cadeau

Nous proposons des invitations nominatives au cours de cuisine à offrir.

Su réservation 2 samedis par mois, par groupe de 4 personnes minimum et 12 personnes maximum 105105 105 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 08:50:00

fin : 2024-05-18

Restaurant La Récréation Le bourg

Les Arques 46250 Lot Occitanie

L’événement Cours de cuisine au restaurant La Récréation Les Arques a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Cazals-Salviac