Cours de cuisine au Chai n°5 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Cours de cuisine au Chai n°5 Saint-Quentin, 25 janvier 2023, Saint-Quentin . Cours de cuisine au Chai n°5 5 bis boulevard Richelieu Saint-Quentin Aisne

2023-01-25 – 2023-01-25 Saint-Quentin

Aisne 50 50 La nouvelle année a pointé le bout de son nez et les bonnes résolutions aussi ! Les cours de cuisine animés par l’incontournable Marie-Laure reprennent au Chai 5 à Saint-Quentin le mercredi 25 janvier dès 19h.

Cours sur inscription en magasin ou par téléphone au 03 23 62 21 15.

Places limitées.

50€/personne. La nouvelle année a pointé le bout de son nez et les bonnes résolutions aussi ! Les cours de cuisine animés par l’incontournable Marie-Laure reprennent au Chai 5 à Saint-Quentin le mercredi 25 janvier dès 19h.

Cours sur inscription en magasin ou par téléphone au 03 23 62 21 15.

Places limitées.

50€/personne. contact@chai-5.com +33 3 23 62 21 15 http://www.chai-5.com/ Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 5 bis boulevard Richelieu Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Cours de cuisine au Chai n°5 Saint-Quentin 2023-01-25 was last modified: by Cours de cuisine au Chai n°5 Saint-Quentin Saint-Quentin 25 janvier 2023 5 bis boulevard Richelieu Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne