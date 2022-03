COURS DE CUISINE : ATELIER PAVLOVA Viré-en-Champagne Viré-en-Champagne Catégories d’évènement: Sarthe

Viré-en-Champagne Sarthe Viré-en-Champagne EUR 35 35 Apprenez à réaliser une meringue française et sa cuisson. Réalisation d’une chantilly

mascarpone, coulis fruits rouges et assemblage avec fruits frais. Cours de cuisine : pavlova fourmontlouise@gmail.com +33 6 70 54 22 98 Apprenez à réaliser une meringue française et sa cuisson. Réalisation d’une chantilly

