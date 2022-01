COURS DE CUISINE : ATELIER CAFÉ GOURMAND Viré-en-Champagne Viré-en-Champagne Catégories d’évènement: Sarthe

Viré-en-Champagne

COURS DE CUISINE : ATELIER CAFÉ GOURMAND Viré-en-Champagne, 22 mars 2022, Viré-en-Champagne. COURS DE CUISINE : ATELIER CAFÉ GOURMAND Viré-en-Champagne

2022-03-22 09:15:00 – 2022-03-22 12:15:00

Viré-en-Champagne Sarthe Viré-en-Champagne EUR 35 35 Crème brulée, mini cupcake chocolat et son cœur caramel au beurre salé (confectionné sur place).

Tartelette citron meringue italienne. Cours de cuisine : café gourmand fourmontlouise@gmail.com +33 6 70 54 22 98 Crème brulée, mini cupcake chocolat et son cœur caramel au beurre salé (confectionné sur place).

Tartelette citron meringue italienne. Viré-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Viré-en-Champagne Autres Lieu Viré-en-Champagne Adresse Ville Viré-en-Champagne lieuville Viré-en-Champagne