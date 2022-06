COURS DE CUISINE : APÉRITIF DINATOIRE

2022-06-28 – 2022-06-28 Verrine Caviar Aubergine, Chantilly Chèvre miel.

Cheesecake Radis rose fromages frais.

Cupcakes sucrés Cappuccino.

