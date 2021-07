Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Cours de Cuisine à l’institut Michel Guérard – Menu G7 Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Un menu de Chef d’Etat ! Les recettes sont données à titre d’exemple. Plus d’informations sur le contenu des cours de cuisine et réservation en ligne sur lespresdeugenie.com +33 5 58 05 06 07 Dégustez vous aussi la belle pintade des Landes préparée pour le G7 de Biarritz !

