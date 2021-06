Cours de Cuisine à l’institut Michel Guérard – Les ateliers autour des Soufflés Eugénie-les-Bains, 21 août 2021-21 août 2021, Eugénie-les-Bains.

Cours de Cuisine à l’institut Michel Guérard – Les ateliers autour des Soufflés 2021-08-21 15:00:00 – 2021-08-21 16:30:00

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains

EUR 90 90 Un cours, un produit !

Techniques et tours de mains pour appréhender le produit à travers des recettes fondamentales.

Les soufflés salés et sucrés n’auront plus de secrets pour vous !

Les recettes sont données à titre d’exemple.

Plus d’informations sur le contenu des cours de cuisine et réservation en ligne sur lespresdeugenie.com

+33 5 58 05 06 07

