25560 Proposé par la communauté de comunes Frasne-Drugeon, encadré par Carmen Vallet, couturière. Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Concevez quelque chose qui vous ressemble : accessoire, vêtement, déco, venez réaliser vos projets et envies avec les coneils et astuces de Carmen.

Prévoir machine à coudre, tissu et mercerie non fournis.

